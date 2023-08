Dopo quasi sedici anni dal rogo nello stabilimento Thyssen di Torino, dove persero la vita sette operai, il manager tedesco della Thyssenkrupp Harald Espenhahn è in carcere in Germania. L’ingresso risale al 10 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Espenhahn era stato condannato a 5 anni ma non aveva scontato ancora un giorno di carcere. “Dopo 5726 giorni il signor Harald Espenhahn dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere”, ha commentato Antonio Boccuzzi, l’operaio scampato alla strage del 6 dicembre 2007. “Non è un risarcimento, non è vendetta. E’ solamente l’unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato. Quei 5 anni saranno ulteriormente ridimensionati. Lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni, ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno”.

A 16 anni dall’incendio arriva quella che Rosina Platì, madre di Giuseppe De Masi, una delle vittime, definisce a LaPresse “una magra vittoria, amara”. “Quando è arrivata la notizia quasi non ci credevo”, ha detto. “Abbiamo aspettato così tanto”. “Io non perdonerò mai, nemmeno in punto di morte. Dico la verità: abbiamo aspettato così tanto che non sembra vero, ma più che altro adesso potrà provare cosa significa essere recluso. Non sono contenta, sarebbe falso dirlo, ma è piccolissima vittoria”.