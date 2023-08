Decine di voli cancellati, piste impraticabili e metropolitane allagate. A Francoforte delle forti piogge registrate nella serata e nella notte di mercoledì 16 agosto hanno causato allagamenti e disagi. Il nubifragio che ha colpito la città ha causato la cancellazione di decine di voli: il temporale ha infatti allagato le piste e la zona di carico e scarico degli aerei, tanto che tutti i voli sono stati sospesi per due ore, ha detto un portavoce del più importante scalo della Germania. Almeno 34 voli non sono potuti partire nella mattina di giovedì 17 agosto, dopo che ieri sera ne erano stati cancellati 70. 23 aerei in arrivo, invece, sono stati dirottati su altri aeroporti.