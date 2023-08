Stava facendo il bagno insieme al fratello, per cercare refrigerio come hanno fatto tanti altri villeggianti e residenti della zona. Ma una volta tuffata in acqua, è scomparsa in profondità nel lago di Como, per l’esattezza vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido. Una zona caratterizzata anche da fosse e correnti. Dal pomeriggio di martedì 15 agosto i sommozzatori stanno cercando una ragazzina di 11 anni, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), che resta dispersa nelle acque del ramo lecchese del lago, di fronte all’abitato di Mandello del Lario. Sul posto, dopo l’allarme, sono stati inviati ambulanza, automedica e forze dell’ordine, con anche i vigili del fuoco con una squadra nautica. Allertato anche un elicottero con i sommozzatori per le ricerche.