“Buon Ferragosto a tutti, oggi mi auguro che tutti possiate passare una giornata serena e di spensieratezza. Vi faccio veramente tanti auguri e vi dico che il governo sta lavorando per avere tutte le offerte turistiche, perché tutti devono poter fare le vacanze. Tanti auguri, buon Ferragosto”. È il videomessaggio registrato a bordo piscina che la ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha postato sui social in occasione del 15 agosto. La ministra, che nelle ultime settimane ha ridotto le apparizioni pubbliche per schivare le polemiche sulla vicenda Visibilia, ha contemporaneamente rilasciato un’intervista al Tg1 e in serata ha assistito al Palio di Siena