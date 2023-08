“Avevo già fatto 4 chilometri a una media di 5,3 chilometri orari quando mi supera agevolmente il presidente Prodi…”. Un incontro casuale tra Sandro Ruotolo e Romano Prodi, in una mattinata di jogging si trasforma in un videoappello doppio a favore del salario minimo. “9 euro, che poi in concreto sono 6. Non possiamo andare sotto questo. Vogliamo che la gente muoia di fame?” dice Prodi a Ruotolo. “Firmare la petizione? Devo ancora leggerla” conclude Prodi, salutando il senatore Pd.