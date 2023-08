All’aeroporto di Charleroi, decine di piloti Ryanair sono entrati in sciopero per la terza volta quest’estate. Tra le controversie salariali in corso, i piloti chiedono un ritorno alle loro condizioni salariali pre-Covid. Nel 2020, al culmine dell’epidemia, i dipendenti di Ryanair avevano accettato di tagliare i salari per evitare il licenziamento.