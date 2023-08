Prima la lite, poi il danneggiamento dell’auto con un posacenere, infine l’auto che “entra” nel bar, colpendo il barista. È successo a Rodello, in provincia di Cuneo, il 29 giugno scorso, quando dopo un litigio per futili motivi un uomo di 45 anni, a bordo della propria macchina, ha investito il compagno della titolare, travolgendo parte del plateatico. Ora è stato denunciato per tentato omicidio e la procura di Asti ha avviato le indagini. La vittima, Roberto Barbetta, ha raccontato alla testata online Cuneodice di conoscere l’aggressore solo di vista, e che una volta, a fine marzo, gli aveva detto: “So che ti sei vaccinato, sei un pezzo di m…”. Da quell’episodio ne sarebbe seguito un altro, quando l’aggressore si sarebbe presentato al locale armato di fucile.