Una piccola barca con a bordo 13 persone è naufragata nella serata del 12 agosto nella zona circostante all’isola di Marettimo, nelle Egadi, nell’intento di compiere una traversata del Mediterraneo. Di queste 13 persone, una è morta e il suo cadavere è stato rinvenuto nella mattinata del 13 agosto, un’altra risulta ancora dispersa e 11 sono state messe in salvo dagli uomini della Capitaneria di Porto, dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza. Il cadavere, un uomo di circa 30 anni, è stato recuperato a 10 miglia a sud-ovest dell’isola e sta per essere trasferito a Trapani.

Secondo quanto raccontato da uno dei naufraghi salvati, i due inizialmente dispersi sono spariti fra le onde a circa nove miglia di distanza dalla costa e sono attualmente in corso le ricerche dell’unico di cui ad ora è ancora ignota la sorte, anche con il supporto di un elicottero. I superstiti, che si dichiarano di nazionalità algerina e sono in attesa di essere trasferiti nel centro di accoglienza di Trapani, hanno inoltre riferito che al momento del naufragio si trovavano nella rotta delle isole Egadi.

Proprio questa mattina, nel corso dell’Angelus, Papa Francesco ha ricordato “il dolore e la vergogna” per i quasi 2mila “uomini, donne e bambini morti” nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa, soffermandosi poi sul recente naufragio nel canale di Sicilia che ha portato il 9 agosto alla morte di 41 persone. “È una piaga aperta nella nostra umanità, incoraggio le forze politiche e diplomatiche che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza come pure l’impegno di tutti coloro che operano per prevenire i naufragi e soccorrere i naviganti” ha concluso il Papa.

Nei giorni scorsi ci sono stati altri importanti naufragi nei mari europei. Nella giornata nel 12 agosto, almeno sei persone sono morte dopo che una barca che tentava di attraversare la Manica dalla Francia si è capovolta, mentre parallelamente, nel sud del Mediterraneo, almeno due migranti sono morti, tra cui un bambino, e altri 5 sono dispersi dopo il naufragio di un’imbarcazione con almeno 20 persone a bordo. La barca è colata a picco a soli 120 metri dalla costa di Gabés, nel sud-est della Tunisia.

La rotta tra le coste nordafricane e l’Italia si conferma però una delle più letali e questo non rallenta le partenze: solo il 12 agosto a Lampedusa ci sono stati 18 arrivi di barche su cui viaggiavano 495 persone, tutte partite dalle coste tunisine. L’agenzia europea Frontex ha detto che le traversate sulla rotta tra Tunisia-Italia sono aumentate del 115% nei primi sette mesi dell’anno, con oltre 89mila arrivi.