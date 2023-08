“Sembra quasi che ieri (venerdì, ndr) la riunione sia servita, più che ad aumentare gli stipendi agli italiani, a giustificare il potenziale stipendio di Brunetta. Se davvero vogliamo trovare una soluzione, bene, si riapra il Parlamento anche ad agosto, come avevo proposto, e venga la presidente del Consiglio a portarci le idee del governo e noi diremo sì o no in base a quello che pensiamo. Ma si faccia in Parlamento”. Così Matteo Renzi, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha commentato il vertice tra il governo guidato da Giorgia Meloni e le opposizioni sul salario minimo.