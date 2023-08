Nel sabato da bollino nero sulle autostrade italiane, un incidente ha paralizzato per ore l’A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli. Alle ore 7 circa, all’altezza del km 594 è avvenuto lo scontro che ha coinvolto sette vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Nonostante l’incidente sia stato risolto, permangono code a tratti.

Secondo quanto riferito da Anas, per la giornata di oggi, 12 agosto, è previsto il maggior volume di traffico dell’anno: intenso sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 verso Mazara del Vallo. Occhi puntati sulle statali 106 e 18 in Calabria, sulla 131 in Sardegna e sulla 148 Pontina nel Lazio. Il 13 agosto la situazione dovrebbe migliorare: bollino rosso. Il fine settimana di partenze sarà segnato anche dalla nuova ondata di caldo intenso. Saranno oltre 20 milioni gli italiani in vacanza ad agosto, il 25% in più rispetto a luglio.