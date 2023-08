Gli incendi che stanno colpendo le Hawaii in questi giorni hanno causato 36 morti e devastato l’isola di Maui: qui la cittadina di Lahaina è stata completamente ridotta in cenere dalla fiamme e otre 11mila persone sono state evacuate. Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità locali, la velocità e la forza delle fiamme è stata incrementata dalle forti raffiche di vento di un uragano che ha sfiorato l’isola in concomitanza degli incendi. Per mettersi in salvo e sfuggire alle fiamme, molte persone sono state costrette a gettarsi in mare e la Guardia costiera ha riferito di aver salvato in mare circa dieci persone.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di disastro e ha sbloccato gli aiuti federali per le isole devastate dagli incendi. “Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo inondazioni, non potevamo aspettarci che un uragano che non si è abbattuto sulle nostre isole potesse causare questo tipo di incendi” ha dichiarato la vice governatrice Sylva Luke, facendo intendere che le autorità non sono pronte ad affrontare la portata del disastro. Solo a Maui si contano almeno 14mila persone senza elettricità e, secondo quanto riferito dalle squadre che conducono i soccorsi, il numero di vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen, ha fatto sapere che le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e non si sa “cosa potrà accadere al numero delle vittime”. Inoltre, a Honolulu sono state accolte oltre 2100 persone e diversi individui sono stati ricoverati a causa delle ustioni riportate.

Nell’isola di Maui sono al lavoro senza sosta le squadre di soccorso, in particolare a Lahaina, dove moltissimi edifici sono stati travolti dalle fiamme e si sta cercando di stabilire l’entità del disastro. La località in questo periodo è affollata di turisti e si stima che vi siano sull’isola almeno 12mila abitanti, fra cui 2mila sfollati. Luke ha invitato i turisti a non avvicinarsi all’isola affermando che “non è un posto sicuro” in questo momento. Nel frattempo a Oahu è in fase di allestimento un centro di accoglienza per circa 4mila turisti che devono lasciare Maui. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver messo a disposizione delle Hawaii tutte le risorse federali necessarie per contrastare gli incendi e aiutare la ripresa.