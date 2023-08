Alle Hawaii è “l’apocalisse“. Diversi incendi stanno divampando a causa della siccità e dell’uragano Dora i cui venti forti continuano ad alimentare e rafforzare una serie di roghi. La situazione è critica: ci sono state evacuazioni di massa, interruzioni di corrente diffuse e diverse persone sono state costrette a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme. Sono al momento almeno sei le persone morte.

Attenzionata soprattutto l’isola di Maui: la guardia nazionale sta aiutando i pompieri a cercare di domare le fiamme, ma gli incendi sono fuori controllo. Diversi testimoni hanno raccontato scene apocalittiche e di panico. Il vicegovernatore dell’isola ha parlato di incendi senza precedenti, invitando la popolazione ad ascoltare ed eseguire gli ordini delle autorità.

Le autorità hanno chiuso al pubblico tutte le arterie stradali della città e anche quelle di West Maui, isolando praticamente la parte occidentale dell’isola, che resta accessibile solo al personale di emergenza. “È sicuramente uno dei giorni più difficili per noi”, ha commentato la portavoce della contea, Mahina Martin. Secondo Hawaiian Electric, fornitore di energia che serve il 95% degli 1,4 milioni di residenti delle Hawaii sulle isole di Oahu, Maui, Hawaii, Lanai e Molokai, oltre 12.000 utenti a Maui non hanno elettricità. I venti dell’uragano Dora – secondo il servizio meteorologico nazionale di Honolulu – hanno raggiunto i 97 km orari, andando ad accrescere la forza degli incendi in zone che da tempo erano colpite da una insolita siccità.