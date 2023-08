L’incontro con le opposizioni sulla proposta di salario minimo è fissato, ma Giorgia Meloni al momento non ha cambiato idea. La premier rimane contraria a fissare la paga oraria per legge e lo ha ribadito nel video registrato per commentare le ultime misure del governo (dopo aver disertato ancora una volta la conferenza stampa). Lo ha ribadito dicendo che “rischia di peggiorare i salari”, una tesi smentita dall’esempio tedesco. Fatta questa premessa, si è augurata un “punto di condivisione” con le opposizioni. Che però ora protestano perché non vedono alcuna possibilità di apertura, proprio perché le forze divergono sul punto di partenza. La prima a protestare è stata +Europa, poi il M5s e pure Alleanza Verdi e sinistra. L’incontro è in programma per l’11 agosto, ma i leader dell’area progressista si sono confrontati in un vertice online nelle scorse ore: resta da capire come si presenteranno al tavolo e quali richieste potranno avanzare vista la chiusura da parte del governo.

M5s: “Non partiamo affatto bene” – Per i 5 stelle ha parlato il vicepresidente Michele Gubitosa. Che ha liquidato l’intervento della premier, parlando di fakenews e criticando l’approccio della presidente del Consiglio. “La Presidente Meloni tra una retromarcia e uno slogan vuoto, ha infilato anche qualche grave fake news”, ha scritto su Facebook. “La verità è che, pressata e spaventata dai sondaggi, ha dovuto fare marcia indietro sul salario minimo e, dopo mesi di rifiuti incondizionati, ha invitato le opposizioni a Palazzo Chigi. Alla vigilia del confronto, però, non può certo permettersi di dare ragione al Movimento 5 stelle e dunque ripesca una vecchia bufala per attaccare la nostra proposta. Se questo è lo spirito del confronto, non partiamo affatto bene. Forse la premier dovrebbe iniziare rileggendosi la nostra proposta di legge e schiarendosi le idee”. La fake news, sostiene Gubitosa, è la posizione secondo cui fissare un salario per legge rischia di peggiorare le paghe: “Si tratta di una bufala enorme, la premier mente sapendo di mentire. La nostra proposta, infatti, prevede esattamente che venga riconosciuto a ogni lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo leader del settore in cui opera, con il risultato che la contrattazione ne uscirebbe rafforzata”.

Alleanza Verdi Sinistra: “E’ una provocazione”. +Europa minaccia di non andare – Proteste anche da Alleanza Verdi Sinistra. “Il video di Giorgia Meloni sembra una provocazione”, hanno scritto in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Continuare a sostenere che il salario minimo porterà verso il basso anche gli altri contratti di lavoro significa dire il falso o dimostra che anche la presidente del Consiglio, come molti prima di lei, non ha letto la nostra proposta che invece sostiene e rafforza la contrattazione collettiva. Se la presidente Meloni ha convocato in pompa magna le opposizioni per ribadire il suo no alla legge sul salario minimo allora la domanda sorge spontanea. Cosa ci ha convocato a fare?”. Per Riccardo Magi, segretario di Più Europa, diventa complesso anche presentarsi venerdì: “Mi chiedo che senso abbia l’incontro di venerdì con le opposizioni a Palazzo Chigi. Se c’è la volontà di aprire alla nostra proposta bene, altrimenti non regaleremo a questo governo una passerella per poter dire ‘guarda quanto siamo bravì. Se c’è una reale volontà di dialogo, ben venga l’incontro di venerdì. Altrimenti se dovesse esserci solo un muro contro muro, meglio rivedersi in Parlamento e vedere chi vuole il salario minimo e chi no”.