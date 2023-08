“La volontà dell’Occidente di investire in Ucraina una parte significativa a delle sue risorse disponibili per ribaltare a favore di Kiev la situazione sul campo di battaglia crea seri rischi di un’ulteriore escalation del conflitto“: lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu. “Le minacce alla sicurezza militare della Federazione Russa si sono moltiplicate nell’area nord-occidentale”, ha continuato Shoigu, segnalando come “fattore destabilizzante” l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Per il ministro della Difesa russo, l’Occidente sta “conducendo una guerra indiretta” contro Mosca fornendo l’aiuto a Kiev e questo “richiede una risposta tempestiva ed adeguata”. Shoigu ha annunciato anche che saranno discusse “le misure necessarie” per neutralizzare quelle che Mosca considera minacce.