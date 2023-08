Nascondeva in un box 143 chili di hashish, suddiviso in panetti, e quasi un chilo di cocaina per un valore potenziale di oltre un milione di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza un uomo di 30 anni del posto. Le sostanze stupefacenti erano nascoste nel suo garage, nella zona Guadagna. I finanzieri hanno anche trovato 17mila euro nell’appartamento dell’uomo, già ripartite in mazzette e probabile frutto dello spaccio.

Nel box era presente anche il materiale per il confezionamento della droga: una macchina per il sottovuoto e le relative buste etichettate con le effigi di Maradona e Scarface. L’uomo è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.