La circolazione ferroviaria della Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze è interrotta dalle ore 19 dell’8 agosto. A quanto si è appreso, in un primo momento la Polfer ha ricevuto una segnalazione da un macchinista di un treno che aveva notato alcuni estranei all’interno della galleria Firenzuola e successivamente una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno. Sono partiti subito i controlli delle forze dell’ordine e la circolazione ferroviaria dell’alta velocità è stata deviata sulla linea convenzionale, ma si sono accumulati pesanti ritardi. Sui tabelloni della stazione di Bologna vengono segnalati ritardi che vanno dai 120 ai 150 minuti per convogli con diverse destinazioni tra cui Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, Trento. Al momento, secondo quanto si apprende, le perlustrazioni non hanno dato riscontro, ma i controlli proseguono ancora. La galleria si estende per molta lunghezza e ci vorrà ancora tempo per completare le verifiche.