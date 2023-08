Un ragazzo di 19 anni di origini albanesi, residente nella provincia di Bari, ha perso la vita annegando nelle acque di Baia Verde, a Gallipoli, in prossimità del Lido Zen. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 del 6 agosto il giovane è stato colto di sorpresa dalle correnti che lo hanno trascinato al largo, impedendogli di tornare a riva. Gli amici e altri bagnanti si sono accorti della difficoltà del 19enne e hanno lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto, che lo ha trasportato a riva già privo di sensi. A lungo i soccorritori del 118 hanno cercato di rianimare il ragazzo – un tentativo durato circa un’ora e mezza – ma invano. Le manovre non hanno dato nessun esito, per il giovane non c’era più nulla da fare. Sul posto i Carabinieri stanno lavorando agli accertamenti del caso insieme ai militari della Guardia costiera per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.