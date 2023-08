La televisione di stato pakistana ha comunicato la notizia dell’arresto dell’ex primo ministro pakistano Imran Khan, condannato a tre anni di carcere per un caso di corruzione in cui è stato “provato il suo coinvolgimento”. Khan, che non ha partecipato all’udienza, è stato primo ministro fino all’aprile del 2022 e la vicenda in cui è stato coinvolto riguarda dei regali ricevuti durante il suo mandato.

La sentenza emessa nei suoi confronti prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per Khan che, eletto nel 2018, è stato destituito lo scorso anno da un voto di sfiducia. L’ex premier era stato arrestato già lo scorso maggio, dopo che non si era presentato in aula come richiesto, ma era poi stato rilasciato perché il suo arresto era stato dichiarato illegale. In quel momento diversi suoi sostenitori si erano riversati nelle piazze per protestare contro la decisione e avevano preso di mira le sedi governative.