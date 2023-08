Almeno tre persone sono morte in Slovenia a causa delle piogge torrenziali che da giovedì hanno colpito il nord e l’ovest del Paese, provocando allagamenti, interruzioni di corrente e problemi al traffico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa slovena Sta, precisando che le vittime sono una donna slovena e due cittadini olandesi, colpiti da un fulmine. L’Agenzia slovena per l’ambiente (Arso) ha emesso un allarme rosso – inondazioni su larga scala – nel nord-est, nord-ovest e centro del territorio nazionale. Si prevede che le forti piogge continueranno almeno per le prossime 24 ore, diffondendosi anche in Bosnia e Croazia. “In questo momento la sicurezza dei cittadini sloveni è la priorità, quindi vi chiedo di prendere sul serio tutti gli avvertimenti delle autorità, di non sottovalutare la natura e di non esporvi inutilmente al pericolo”, ha scritto il primo ministro, Robert Golob, che ha definito la situazione “catastrofica”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha pubblicato sui suoi social un messaggio di sostegno alla Slovenia di fronte “alla devastazione causata dalle colossali inondazioni” nel Paese. “L’Unione europea è dalla parte del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario”, ha aggiunto.