“In un momento normale non dovremmo nemmeno discuterne. La pubblicità sdogana ciò che crea dipendenza. Vi rendete conto ciò che sta accadendo fuori da questo palazzo, con gli aumenti dei prezzi, dei mutui? Dovreste tutelare i soggetti più a rischio”. A dirlo, alla Camera, è stata la deputata del M5s, Chiara Appendino, rivolgendosi al governo durante la votazione degli emendamenti alla delega fiscale, in particolare quello relativo al contrasto alla ludopatia, promosso dal Movimento 5 stelle, che ha ricevuto parere contrario dall’esecutivo. “Un governo serio non dovrebbe seguire gli interessi dei potenti per fare cassa, è vigliacco quello che state facendo”.