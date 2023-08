Oltre un mese di stop estivo per l’Aula del Senato, che tornerà a riunirsi il 5 settembre. Ieri, giovedì 3 agosto, al termine della votazione sul decreto caldo, il presidente Ignazio La Russa ha preso brevemente la parola in aula al Senato per augurare “buone vacanze” a tutti i colleghi senatori. “Ho il piacere di volervi augurare un periodo di riposo festivo, con le vostre famiglie con i vostri affetti. So che continuerete anche in questo periodo a svolgere sul territorio il lavoro di parlamentari incontrando persone, ma mi auguro che troverete anche un’occasione per qualche giorno di riposo. Buone vacanze per chi le può fare da parte mia”. La prossima seduta dell’aula del Senato, la 97esima, è prevista per il pomeriggio del 5 settembre alle ore 16.30