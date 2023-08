La Camera dei deputati ha dato il via libera, con 181 voti a favore e 100 contrari, a due ordini del giorno al bilancio inerenti al dress code dei deputati. Non più come erano stati pensati dai firmatari, Salvatore Caiata di FdI e Martina Semenzato di Noi Moderati, che nelle loro proposte avevano previsto un divieto stringente per le scarpe da ginnastica e l’obbligo di cravatta per chiunque accedesse alla Camera. Gli odg approvati si limitano invece a impegnare l’ufficio di presidenza e i questori a “valutare delle specifiche disposizioni sull’abbigliamento di parlamentari, dipendenti e visitatori della Camera dei deputati affinché sia consono al rispetto della dignità e del decoro dell’istituzione“.

Dura la replica del deputato del M5s Riccardo Ricciardi che, durante la discussione alla Camera, ha attaccato la maggioranza sulla sua difesa del decoro, sul caso Santanché e sulle accuse a Don Ciotti da parte di alcuni esponenti del governo. “È decoro un sms a 169mila persone per dire che non avranno più il reddito?” ha chiesto poi Ricciardi rivolgendosi alla maggioranza.