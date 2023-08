Un enorme incendio esploso nella riserva nazionale del Mojave, in California, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. Scoppiato venerdì vicino a un’area remota, il Caruthers Canyon, l’incendio ha attraversato il confine ed è arrivato fino in Nevada, ad est della valle di Las Vegas. Al momento è uno dei più forti che sta bruciando nello Stato colpito, come molte altre zone degli Stati Uniti, da un’ondata di caldo estremo.

Nel Mojave le fiamme, che hanno raggiunto i 6 metri d’altezza, hanno carbonizzato decine di migliaia di acri di macchia desertica, ginepro e alberi di Joshua. Il National Park Service ha definito il fenomeno come una “colonna di fuoco rotante” che si forma quando si combinano calore intenso e venti potenti.