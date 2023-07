Il pilota dell’Airbus Lufthansa non sembra proprio averla presa bene. Partito da Francoforte sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Catania ma, proprio mentre stava sorvolando la città dell’Etna, dalla torre di controllo arriva la comunicazione: “Diverted to MLA”. Il volo è dirottato a Malta, pare per il forte vento.

Oggi il volo Lufthansa Francoforte-Catania è stato dirottato a Malta per il vento ma a giudicare dal circuito di attesa pare che il pilota non l’abbia presa benissimo pic.twitter.com/4K95RcT3XW — Ste (@unpotoscano) July 28, 2023

Una decisione non è stata molto apprezzata dal pilota del velivolo, almeno osservando la rotta tracciata prima di dirigersi verso l’isola di Malta: sembra proprio aver voluto disegnare un simbolo fallico. L’immagine eloquente è stata registrata dal portale Flightradar24 che traccia il traffico aereo mondiale. La vicenda è avvenuta il 28 luglio e riguarda il volo LH306, un Airbus A321 della compagnia aerea tedesca. E, ovviamente, l’immagine ha subito fatto il giro dei social.