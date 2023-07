Una palazzina di due piani è crollata a Matera mentre gli operai che stavano lavorando alla sua ristrutturazione erano in pausa pranzo. Il crollo è avvenuto in via Beccaria, nella zona centrale della città. Nelle vicinanze è stato evacuato per precauzione un altro edificio e due strutture sanitarie hanno sospeso l’attività. Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco.