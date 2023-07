Nuovi scontri in Val di Susa. Il corteo dei No Tav, appuntamento del Festival Alta Felicità, era partito da Venaus fino a Susa, ma poi si è mosso verso il cantiere di San Didero, dove è iniziato l’attacco. Un gruppo composto circa cinquanta antagonisti incappucciati, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento, ha lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con i lacrimogeni.

In località Baraccone con un argano hanno agganciato il cancello principale cercando di tirarlo giù. L’attacco è stato organizzato in più punti. Disordini anche a Chiomonte, dov’è presente l’altro cantiere in Val Clarea, dove un gruppo ha iniziato a travisarsi. A causa degli assalti nei cantieri della Torino-Lione, le forze dell’ordine hanno chiuso, in entrambe le direzioni, l’autostrada A32, la Torino-Bardonecchia. Code e disagi si stanno registrando nelle due statali della Val di Susa, dove è stato dirottato il traffico.