Prima ha passato con lei una serata in discoteca. Poi l’ha ammazzata colpendola alla gola. L’ennesimo femminicidio avviene a Cologno Monzese, alle porte di Milano, dove Sofia Castelli, 20 anni, è stata uccisa da Zakaria Atqaoui, suo ex fidanzato di tre anni più grande. L’ultimo post sui social la giovane l’aveva pubblicatoalle 5.58 di questa mattina, la foto (storta e sfocata) della palazzina dove viveva avvolta dalle luci rosa dell’alba. La fine di una serata trascorsa con un’amica e acon Atqaoui a ballare al The Beach Club di Milano. Poi la tragedia alle prime ore del mattino, in quella stessa casa immortalata da Sofia sul suo profilo Instagram. A raccontarlo alla polizia locale lo stesso 23enne che, poco dopo aver ucciso la giovane, si è recato dai vigili del paese. Poi è stato portato in caserma dai Carabinieri di Cologno.

Atqaoui ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata colpendola con più fendenti alla gola. Un femminicidio, il terzo nelle ultime 24 ore, che colpisce anche per la giovane età della vittima e del presunto carnefice. “Come comunità civile di Cologno Monzese siamo completamente sconvolti da quanto successo. Non possiamo che stringerci insieme di fronte a tutto questo”, ha commentato il sindaco Stefano Zanelli. “Conoscevo la vittima solo di vista, non voglio entrare in giudizi fuorvianti. Vista la giovane età però sicuramente è una tragedia nella tragedia”. Le indagini, coordinate dalla procura di Monza e condotte dai Carabinieri, dovranno chiarire la dinamica e il movente. Sofia era sola a casa a Cologno perché i genitori, racconta un collega del padre, erano andati via per un matrimonio. Con loro anche il fratello più piccolo. “L’ho visto martedì al lavoro, sapevo che andava via per qualche giorno in Sicilia o Sardegna per un matrimonio e poi dovevano tornare”, ha raccontato l’uomo ai cronisti.

Le ultime ore Sofia le ha raccontate sui social. Prima della foto all’alba una storia, registrata nel locale milanese. Sul web corre anche il dolore degli amici. “Non ci voglio ancora credere. Pagheranno amore per quello che ti hanno fatto. Sono senza parole. Amore mio sarai l’angelo più bello”, scrive un’amica postando una foto che le ritrae insieme durante una serata in discoteca. Rabbia e insulti invece sotto l’ultima foto del 23enne: “Porco assassino, ti verremo a prendere“, “Le persone come te marciranno”. “Schifoso”. Ora la parola passerà agli inquirenti che dovranno stabilire cosa è successo nella casa di Cologno, mentre un intero paese piange l’ennesima donna uccisa.