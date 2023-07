“Come difensore dei diritti umani devo essere indipendente, devo essere trasparente, non devo prendere le parti di nessun partito”. Così Patrick Zaki, ospite a In Onda su La7, spiegando il perché abbia rifiutato il volo di Stato Italiano una volta uscito dalla prigione. “Non avrei potuto accettare i soldi delle tasse dei cittadini italiani, non voglio pesare”,