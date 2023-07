A In Onda Estate (La7) va in scena lo scontro tra l’onorevole Mariolina Castellone (M5S) e il giornalista Francesco Specchia: “Nessuna antipatia per la Ministra Santanché ma credo che le sentenze vengano emesse dal tribunale qui stiamo parlando di altro, di codice etico, del segnale che si vuole dare in questo momento al paese”. La replica di Specchia: “Avete cambiate il primo codice etico. Avete la Appendino che è condannata, l’etica si applica a tutti nei 5 Stelle o solo ai ministri? L’etica dove sta? Allora stia zitta!”. E la reazione di Marianna Aprile a Francesco Specchia: “Stia zitta no”.