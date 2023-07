Martedì 25 luglio, nel quartiere periferico Borgo Nuovo di Palermo, un incendio partito dai monti circostanti è arrivato fino alle abitazioni dove si stava svolgendo una veglia funebre, in largo delle Petralie. La casa nella quale si erano riuniti i parenti del defunto è stata avvolta dalle fiamme e i familiari sono stati costretti a scappare abbandonando la bara che è stata travolta dal fuoco.

In seguito, i familiari hanno allertato subito i soccorsi. Siccome molte squadre erano però impegnate sugli altri fronti, sul posto sono arrivati solo gli agenti di polizia che hanno fronteggiato le fiamme come potevano riuscendo a mettere in sicurezza la zona.