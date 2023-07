Due alveari di grandi dimensioni, con circa 150mila api al loro interno, sono stati scovati su un set degli studi cinematografici Videa di Roma, nel corso delle riprese di un film. Un giovane membro della troupe addetto alla produzione con la passione per l’apicultura ha cercato di rimuoverli per mettere in sicurezza gli altri presenti, ma è stato assalito da una quantità di api che sono riuscite a penetrare nel casco protettivo indossato. Circa un centinaio le punture riportate: per il giovane è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasporto all‘ospedale Sant’Andrea, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul set, situato nei pressi degli studi Rai Saxa Rubra, è in seguito giunto l’esperto zoofilo Andrea Lunerti che dopo diverse ore di lavoro è infine riuscito a rimuovere gli alveari e tutte le api, che “ora riposano accanto il grande bosco del Rifugio del Lupo a Morlupo”, fa sapere Lunerti, che sui social spiega: “Non sono insetti dal carattere facile e quando si spaventano diventano veramente pericolosi, è necessario conoscerli a fondo, rispettarli e soprattutto accettare il confronto fatto di sudore, pungiglioni e sofferenze ma anche di grandi soddisfazioni”.