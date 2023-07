La Guardia di Finanza di Guidonia ha sequestrato circa 22o kg di hashish in un deposito a Corcolle, frazione del Comune di Roma Capitale. Due uomini, un 70enne di San Basilio con precedenti per rapina e un 28enne con precedenti per droga, sono stati arrestati. La particolarità del carico? Su ogni panetto di droga era impressa una caricatura dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

La notizia dell’inusuale sequestro è stata raccontata da Repubblica, che spiega come l’hashish sia arrivato dalla Spagna tramite una società di trasporti (all’oscuro di tutto): il carico infatti erano nascosto sotto dei listoni di parquet. Nascosta tra gli imballaggi, i finanzieri hanno trovato la droga “marchiata” con il viso di Totti: una chiara indicazione di quella che doveva essere la destinazione della merce, che una volta spacciata nella Capitale avrebbe fruttato un guadagno di circa 4 milioni di euro.