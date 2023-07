“Abbiamo visto queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo tutto il territorio nazionale da Sud a Nord: incendi, nubifragi, grandinate. Abbiamo molta urgenza di affrontare l’emergenza climatica. Non si più aspettare. Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere questa drammatica situazione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando degli eventi climatici che in queste ore stanno sconvolgendo molte zone d’Italia, alle prese con caldo estremo, incendi, violenti nubifragi, grandine e fortissime raffiche di vento.

“Non capiamo cosa sta aspettando il governo che su questo non ha fatto nulla se non chiedere di evitare allarmismi mentre ci sono lavoratrici e lavoratori che muoiono di caldo. Abbiamo chiesto di intervenire con una cassa integrazione che scatta a una certa soglia di temperature. Vorremmo che si affrontasse con delle misure di mitigazione mettendo in condizione i territori di prevenire l’impatto di queste tematiche, rendendo più resilienti infrastruttura, società ed economia. I costi della non transizione sono più alti di quelli che servono per farla”