Una frana in alta Valle Brembana ha causato problemi a 1500 persone isolate a causa di fango e detriti che hanno invaso la strada provinciale Sp2. A Fondra, frazione di Isola di Fondra, gli operai sono al lavoro incessantemente per liberare la strada. Dalla tarda mattinata di martedì la circolazione è stata parzialmente riaperta a senso unico alternato per consentire a residenti e lavoratori di spostarsi.