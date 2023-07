Sono ore di angoscia nel palermitano per migliaia di residenti che vivono sulle colline che circondano la città. Dalla notte scorsa va a fuoco senza sosta un’ampia area dell’hinterland cittadino, compresa tra Monreale, Poggio Ridente, Baida, Altofonte, Montelepre, Barcarello, Boccadifalco e Mondello. In alcuni casi le fiamme sono arrivate a lambire le case, costringendo i residenti ad allontanarsi assistiti dalle forze dell’ordine, dagli uomini della Protezione civile e dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a interdire diverse le zone più vicino ai fronti di fuoco. Ecco le immagini da Mondello.

“Noi per fortuna non siamo stati evacuati ma diversi nostri vicini invece sì. I lapilli arrivavano nei terrazzi delle nostre case, è stata una scena apocalittica. Mia madre non ha dormito tutta la notte”. Ha raccontato a LaPresse una residente di via Tolomea a Mondello. “La cosa terribile – prosegue – è stata che, nel momento in cui la gente vedeva le fiamme, si recava a Mondello per fare foto e video, spinta dalla curiosità e non curante del pericolo. La mia casa era ed è piena di fumo e di cenere. I miei nipoti sono rimasti traumatizzati, mio nipote ha sognato i pompieri. È stato distrutto tutto, un disastro. Ho visto la foto dell’abitazione di una mia vicina, completamente distrutta dalle fiamme”, conclude la residente. Ecco le immagini da Mondello.