A Rodi continuano gli incendi. Sono migliaia i turisti evacuati dalle strutture più a rischio. Tra queste c’è il Lindos Imperial, un resort di lusso nella zona sud est dell’isola. Il video che mostra la struttura prima e dopo gli incendi ha fatto rapidamente il giro del web.

Lo stesso hotel, con un messaggio diffuso sui propri canali social, ha specificato che gli arrivi sono temporaneamente sospesi “fino a nuovo avviso”: “Comprendiamo che potresti avere effetti personali presso la struttura e desideriamo assicurarti che Lindos Imperial è ora aperto agli ospiti che desiderano ritirare le proprie cose – ha aggiunto nella nota – Siete invitati a venire a ritirare i bagagli se volete. Tuttavia, si prega di notare che l’hotel non sarà in grado di fornire i trasferimenti alla proprietà in questo momento”.