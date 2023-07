Una violenta tempesta si è abbattuto su La Chaux-de-Fonds, provocando un morto e considerevoli danni nella località del cantone svizzero di Neuchatel. Come si vede dalle immagini, in pochi minuti la tempesta ha devastato tutto. È il crollo di una gru di cantiere, poco lontano dalla stazione della città, che ha provocato la morte di una persona, indica un comunicato delle forze dell’ordine. La gru è caduta su un’auto, che ha poi preso fuoco. Al momento la polizia non fornisce cifre più precise relative al numero di feriti.

Visti gli ingenti danni sia a livello urbano che nelle foreste circostanti, la polizia invita la popolazione a evitare la zona. Ovunque vi sono veicoli danneggiati o completamente distrutti, tetti sono stati divelti, l’arredo urbano è stato spazzato via e decine di alberi sono stati sradicati o spezzati.

Video Twitter @Geneticandy