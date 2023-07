Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 82 anni. Si tratta della nona ricorrenza del suo compleanno da quando ha assunto, nel febbraio del 2015, l’incarico di capo dello Stato. All’inizio del 2022 è stato rieletto per il secondo mandato dopo la débâcle dei partiti, costretti a convergere su di lui dopo aver bruciato tutte le loro strategie. Un fallimento che gli ha imposto di mettersi ancora a disposizione anche se “avrebbe avuto altri piani”. Ha visto susseguirsi sei governi: Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi e Meloni.

La premier Giorgia Meloni gli ha telefonato e al presidente sono arrivati anche gli auguri della seconda e della terza carica dello Stato. “La Sua figura rappresenta un riferimento importante per i cittadini e le Istituzioni. A lui la mia stima e gratitudine” ha scritto Ignazio La Russa, presidente del Senato. Lorenzo Fontana ha rivolto invece un messaggio a nome dell’intera Camera dei deputati ribadendo il suo “personale desidero di rivolgere i migliori auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unitamente alle espressioni di stima e gratitudine”.

Messaggi di stima arrivano anche da ministri dell’attuale governo. A partire dal titolare degli Esteri Antonio Tajani, che nel fare i suoi “sinceri” auguri definisce il presidente una “guida saggia e preziosa per l’Italia, fino al ministro della Difesa Guido Crosetto che, ricordando ” il suo impegno, la sua vicinanza e il suo rigore nel difendere e preservare la Costituzione, le Istituzioni e la Repubblica” ha rivolto gli auguri al presidente anche da parte di “tutte le Forze Armate poste sotto la sua guida”. Anche il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, si unisce con un tweet ai messaggi di auguri da parte di esponenti del governo per il presidente: “Auguri Presidente. Grazie per l’equilibrio, la saggezza e l’autorevolezza che ha sempre dimostrato, riempiendo di orgoglio e fiducia i cuori degli Italiani”.

Esponenti di tutto l’arco politico si sono uniti agli auguri. Licia Ronzulli di Forza Italia riporta i suoi “sinceri e sentiti auguri di buon compleanno al presidente Mattarella, guida saggia, sicura, ed equilibrata per tutti noi, autorevole e rispettato rappresentante all’estero del nostro Paese”, mentre anche Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa in quota Pd nel governo Draghi, Francesco Boccia e Chiara Braga, esponenti Pd, hanno espresso auguri e ai ringraziamenti insieme a Luca Zaia, presidente leghista della regione Veneto.