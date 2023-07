Un Paese dai mille volti, forgiato su fiere radici, leggende, storie e danze popolari. Un Paese ricco di profumi intensi e inebrianti, di sapori autentici, senza compromessi. Un Paese appassionante e trascinante, dove ritrovarsi e concedersi giorni di puro relax, dove godersi spiagge da sogno e acque cristalline a conclusione di un lungo tour ricco di sorprese. Questa ammaliante e impenetrabile terra resterà nel cuore del visitatore, entrando nel profondo sin da subito. Quando la bellezza è ovunque occorre scegliere solo il mezzo di trasporto: un affascinante tour alla scoperta della maestosa Istanbul, dei paesaggi lunari della Cappadocia con i siti Unesco che compaiono, come per magia, lungo il tragitto oppure un viaggio inedito a contatto con la natura e con le bellezze paesaggistiche a bordo di un mezzo di trasporto unico e tradizionale, il caicco.

Tour in caicco tra isole paradisiache

Avventura assicurata ma senza rinunciare al comfort e ai piaceri gastronomici di questa splendida terra. Mezzo di trasporto ideale è il caicco: si tratta di una tradizionale imbarcazione di grande fascino, perfetto per chi desidera scoprire gli angoli più belli della Turchia e unire amore per il mare, per l’incontaminata natura e per la storia enigmatica e affascinante che solo questa destinazione riesce a garantire. Un viaggio emozionante capace di toccare le più belle e suggestive località della costa turca, meraviglie antiche e contemporanee, e assaggiare i sapori tipici del territorio. Il tour in caicco è l’ideale per staccare la spina dalla routine e rigenerarsi in sintonia con la natura di questo territorio, per una vacanza dove non mancheranno giornate di sole, mare cristallino, tanti tuffi e nuotate in acque trasparenti. A dare valore aggiunto l’atmosfera slow, informale e conviviale perché il viaggio è un momento di condivisione e di forti emozioni con l’opportunità di stringere nuove amicizie e conoscere persone con le stesse affinità. Il tutto impreziosito dal comfort e dalla qualità Alpitour: a bordo dell’Alpiblu Caicco Turchese è garantito il servizio di pensione completa con piatti della tradizione turca e prelibatezze servite comodamente a bordo. Una vacanza esperienziale, unica nel suo genere perché capace di garantire la scoperta della destinazione, piatti tipici e possibilità di ritrovare il giusto equilibrio tra corpo e mente.

Dopo aver visitato Bodrum, la vecchia “Alicarnasso”, è tempo di salpare a bordo del caicco verso l’isola di Orak, un vero paradiso raggiungibile solo in barca: questa perla bagnata dall’Egeo, è considerata una delle più belle baie della regione, ideale per praticare snorkeling, nuotare nelle sue acque blu cobalto per poi approdare su una delle sue piccole spiagge dalla sabbia bianca, non prima di aver incontrato la tartaruga Caretta-Caretta. Dopo una mattinata a stretto contatto con il mare e la natura è bene concedersi un pranzetto a bordo del caicco per poi ripartire verso la baia di Cokertme nel golfo di Gokova: un posto magnifico e autentico dove la natura si manifesta in tutta la sua bellezza e un piccolo villaggio di pescatori è l’unico insediamento urbano presente.

Per gli appassionati di snorkeling la giornata tipo sarà la terza quando, una volta salpati dal golfo di Gokova, si approderà presso le Sette Isole, tra barriere coralline e minuscoli affioramenti incontaminati, vero paradiso per chi ama le immersioni e vuole concedersi un’esperienza autentica in simbiosi con il mare e i suoi splendidi fondali. Nuotare tra queste acque sarà splendido così come approdare in spiagge da sogno come quella di Cleopatra nell’isola di Sedir. Le isole offrono le condizioni ideali per l’ancoraggio con la possibilità di concedersi in assoluta libertà nuoto, immersioni e sport acquatici. Pausa pranzo a bordo e subito in navigazione verso una nuova meravigliosa destinazione: si approda nella baia di Ayinda per godere al meglio uno dei litorali più belli di Turchia, dove la natura domina e rende incantevole il paesaggio intorno. Il tour prosegue alla volta di Karacasogut dove una rigogliosa pineta si specchia sul mare e fornisce ombra al caicco. L’escursione del territorio è altamente consigliata a tutti, con la possibilità di scattare foto di paesaggi mozzafiato ma non solo: in una tipica taverna sarà possibile assaggiare il meglio della cucina locale. Natura e paesaggio si trovano in simbiosi perfetta anche nella verdeggiante baia di Longoz: mare tranquillo, quiete, relax e vegetazione rigogliosa con i pini che toccano l’acqua del mare e si specchiano. A poca distanza, percorrendo il tour in caicco, si giunge a Tuzla, un grazioso borgo di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato: l’autenticità è di casa così come i generosi piatti di pesce cucinati in modo semplice e gustoso. La baia del villaggio è perfettamente adagiata nel verde paesaggio, la fauna selvatica si estende incontrastata e prospera. Il tour in caicco non è solo natura e gastronomia: ogni tappa presenta angoli misteriosi e suggestivi con testimonianze storiche di pregio: succede presso la baia di Kisebuku, tra profumi di oleandri e sapori forti della cucina locale, di imbattersi nelle rovine di un’antica e sorprendente chiesa bizantina. Il tour si chiude approdando in due località meravigliose: Pabuc Burnu, conosciuta come la baia a forma di naso, dove ancorare è d’obbligo per godersi il mare turchese. Yaliciftlik, infine, è un villaggio nel distretto di Mudanya della provincia di Bursa, regala ancora esperienze autentiche e un tuffo nel mare e nella natura circostante.

Un tour tra paesaggi incantevoli e luoghi millenari

Ideale per chi vuole andare alla scoperta del cuore di questo splendido Paese, l’Alpiexplò Magia d’Oriente, il tour di Alpitour che ha come punto di partenza Bodrum, facilmente raggiungibile con comodi voli diretti dall’Italia: sarà un piacere perdersi tra gli stretti vicoli del borgo storico per poi trovarsi a percorrere la spaziosa passeggiata del porto protetta dalla imponente mole del quattrocentesco Castello di San Pietro indissolubilmente legato alla storia della città. Questa fortezza fu costruita in larga parte con pietre provenienti proprio dall’antico Mausoleo di Alicarnasso, una delle Sette meraviglie del mondo antico, completata nel IV secolo a.C. Rilassarsi una notte a Bodrum, in uno splendido resort della costa, è un ottimo viatico prima di immergersi nel cuore della Turchia.

Si parte alla volta di Pamukkale, una meraviglia naturale unica al mondo. Prima di immergersi in questo luogo incantato, lungo il tragitto, sarà d’obbligo una tappa rifocillante alla scoperta di Laodicea, antico insediamento religioso durante il primo periodo bizantino e considerata, nel Cristianesimo, una delle sette città dell’Apocalisse di San Giovanni. Di meraviglia in meraviglia, percorrendo l’antica valle del fiume Lico, ci si imbatte in Ierapoli, antica città della Frigia considerata sacra perché, secondo la leggenda, edificata dal Dio Apollo. Una destinazione splendida e importante, sito che fa parte del Patrimonio dell’Unesco: meraviglia tra acque termali, ninfei pubblici e un grandioso teatro capace di ospitare fino a settemila persone. Questo è il preludio al castello di cotone Pamukkale, un capolavoro disegnato magistralmente dalla natura, autentica bellezza tra realtà e immaginazione: le incantevoli terrazze marmoree hanno modellato questa scultura naturale dove è possibile passeggiare e perdersi in questo scenario lunare, per poi rilassarsi e entrare in perfetta simbiosi con la natura e fare il bagno a 36 gradi tra le calde rocce bianche. Sarà il giusto premio dopo una giornata ricca di emozioni: nelle vicinanze possibilità di rifocillarsi in lussuosi resort o in sistemazioni autentiche dotate di ogni servizio. Il tour prosegue con destinazione Cappadocia. Si parte da Konya, metropoli nel cuore dell’Anatolia città moderna dove tradizioni e innovazione si fondono all’unisono: tra antiche moschee e bazaar, si lascia alle spalle il centro abitato e, percorrendo valli e catene montuose si approda al Mausoleo di Mevlana, fondatore del celebre movimento dei dervisci rotanti, tra mito e misticismo. Sarà utile fare sosta in una delle splendide strutture della zona e prepararsi a ripartire il giorno dopo per godersi lo splendore del fiabesco paesaggio di questa regione, magari, sperando nei venti, a bordo di una mongolfiera per ammirare dall’alto uno dei luoghi più sbalorditivi alle prime luci dell’alba. La valle di Zelve-Pasabag è ricca di chiese rupestri decorate da originali affreschi di Goreme. Qui l’essenza della Turchia, con le sue tradizioni ed il suo affascinante passato, è ancora viva: tra Uchisar e la valle di Avcilar ci si perde tra un emporio di tappeti turchi, laboratori artigianali e tradizioni vive come quella dei dervisci rotanti: qui sarà possibile ammirare uno di questi spettacoli mistici e unici al mondo.

Dopo aver vissuto la bellezza di una regione unica ci si rimette in viaggio direzione Ankara: non sarà un tragitto banale perché si percorrerà il Lago Salato, uno dei più grandi d’Europa. L’emozione di attraversare un’immensa distesa bianca non ha eguali, con lo sguardo pronto a perdersi verso l’infinito mentre i raggi di sole renderanno la traversata indimenticabile, tra colori accesi e accecanti. Quasi per magia si arriverà ad Ankara, capitale della Turchia, città ricca di fascino e contrasti dallo spirito cosmopolita, sospesa tra Occidente e Oriente dove si trova la Kocatepe Camii, una delle moschee più grandi del mondo: il cuore contemporaneo della capitale batte nel quartiere Tunali, quello antico nel quartiere della Cittadella.

Da Ankara si arriva a Istanbul attraente metropoli, simbolo indiscusso della Turchia dove Europa e Asia vivono in simbiosi tra la vivacità del Gran Bazar, il mercato coperto più grande del mondo e la maestosa Hagia Sofia, ossia l’iconica Chiesa di Santa Sofia, centro nevralgico del turismo e cuore pulsante della città. Chiese ortodosse, armene, sinagoghe, protestanti e tantissime moschee, come l’imponente Moschea Blu sembrano quasi sovrapporsi alla maestosità di Aghia Sofia ma, questo invisibile equilibrio, rende ancora più suggestiva la scoperta di una città unica dove arte e splendore si trovano ovunque: dallo sfarzoso Palazzo Topkapi, centro nevralgico della dominazione ottomana, alla multiculturalità che si respira passeggiando semplicemente lungo il Ponte di Galata, vera e propria cerniera tra Europa e Asia. Città dalle forti suggestioni, a Istanbul sarà facile concedersi ai piaceri della cucina turca: oltre al più turistico kebab, la cucina locale ha tante sfaccettature. Vi consigliamo di assaggiare almeno una volta le dolma: si tratta di gustose e speziate polpettine di riso con pinoli e uvetta avvolti in foglie di vite, oppure le melanzane ripiene di cipolla, pomodoro e erbe Imam baylidi. Non potrà mancare un bel caffè turco, rituale praticato ovunque dopo i pasti, simbolo culturale e gastronomico di questo territorio tanto da fregiarsi del riconoscimento UNESCO.

Per avere un ricordo indelebile di Istanbul non potrà mancare un’escursione in battello sul Bosforo e concedersi sapori e profumi della vita notturna pernottando in un caratteristico ed esclusivo hotel.

Il tour perfetto si conclude raggiungendo Izmir percorrendo, da Istanbul, il ponte Osman Gazi che domina l’Efeso. L’antica Smirne è uno snodo commerciale importante che pullula di vita ed energia tra l’affollato kodron e il quartiere Aslancak. Izmir è una città diversa dalle altre, sorprendente, liberale e rilassata, il luogo ideale per chiudere in bellezza questo splendido viaggio.