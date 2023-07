Anche venerdì altri morti sul lavoro in tutta Italia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore, in un’azienda agricola di Torremaggiore, in provincia di Foggia: il mezzo gli è finito addosso. Inutili i soccorsi del personale del 118 arrivati sul posto assieme ai carabinieri.

Un operaio di 62 anni originario di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è morto nel pomeriggio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nel Foggiano. Stava lavorando su una gru quando, per cause da accertare, si sarebbe staccato un perno che avrebbe colpito la cabina del mezzo. L’incidente è avvenuto in un cantiere sulla strada statale che collega Orsara di Puglia a Troia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i tecnici dello Spesal della Asl di Foggia.

Infine non ce l’ha fatta l’autotrasportatore di 60 anni che giovedì mattina era rimasto gravemente ferito a Pediano di Imola (Bologna). L’uomo, che lavorava per una ditta di trasporti, durante le operazioni di scarico e movimentazione di pannelli fotovoltaici è rimasto schiacciato dal suo carico. I vigili del fuoco erano intervenuti per liberare il camionista, rimasto incastrato e poi lo hanno affidato al personale sanitario. Era stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove è deceduto.