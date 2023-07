Una bambina di 10 anni è morta annegata giovedì pomeriggio nello specchio di mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese, in Sardegna. Insieme alle sue sorelle, si era tuffata per un bagno: per via del forte vento di Maestrale e delle onde, però, non sono più riuscite a tornare a riva. Ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento la sorella di 15 anni, visitata anche l’altra sorella di 17 anni, che non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto il 118, il corpo della piccola è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, la bambina faceva parte della comunità marocchina di Macomer. Assieme alle due sorelle, quindi, era in compagnia dei volontari della comunità che aveva organizzato per oggi una gita in spiaggia.