È entrato dopo le 23 al porto di Siracusa, scortato da una motovedetta della capitaneria di porto, il motopesca “Orizzonte” della marineria di Siracusa, colpito il 18 luglio da raffiche di mitra sparate da una motovedetta libica mentre si trovava in acque internazionali, a circa 95 miglia dalla costa. Il peschereccio è stato fatto attraccare alla banchina 4. Le forze dell’ordine stanno procedendo alle prime verifiche e l’equipaggio ancora non è stato fatto sbarcare. Il motopesca era da pochi giorni in mare. I militari della capitaneria stanno procedendo ai controlli sul peschereccio colpito al timone dai colpi di mitra sparati dai militari libici.