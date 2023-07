“Ho appena ricevuto la foto di Patrick finalmente libero. Siamo contenti, sappiamo che presto arriverà in Italia e lo attendiamo a Bologna il prima possibile. Concorderemo con lui quale tipo di festa vuole fare nella nostra città che di nuovo lo riabbraccerà dopo tanti mesi di battaglie per poterlo vedere libero”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo aver saputo la notizia della liberazione di Patrick Zaki in Egitto dopo aver ricevuto la grazia presidenziale. “Per prima cosa discuteremo con Patrick di cosa vuole fare a Bologna e di quanto tempo rimarrà. Gli consegneremo la cittadinanza onoraria che il Consiglio comunale ha già approvato due anni fa e faremo sicuramente una bella festa in piazza Maggiore“, conclude Lepore.