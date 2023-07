Nel corso della sfida del WTA 250 di Budapest fra la tennista cinese Zhang Shuai, numero 45 al mondo, e l’ungherese Amarissa Toth, numero 548 al mondo, è andato in scena un clamoroso episodio di antisportività, che ha portato l’atleta cinese a ritirarsi. Tutto ha avuto inizio quando l’arbitro, in maniera del tutto inspiegabile, ha chiamato out un dritto di Shuai oggettivamente sulla riga, causando le proteste di tutto il team della tennista cinese. Proteste che non sono però servite a correggere la visione del giudice di sedia che ha continuato a sostenere che la palla fosse uscita.

La giocatrice di casa, la giovane promessa Amarissa Toth, è però intervenuta con il primo gesto antisportivo: ha cancellato col piede il segno della palla, rendendo di fatto impossibile da quel momento in poi per l’arbitro tornare sui suoi passi e rivedere la propria decisione. Il match si è quindi interrotto perché il nervosismo ha comprensibilmente preso il sopravvento nella mente di Zhang Shuai che, in preda ad un attacco di panico, ha deciso di ritararsi, nonostante una situazione di punteggio ancora del tutto equilibrata: 5 game apri nel primo set.

The celebrations by the crowd and her opponent considering the situation are absolutely shameful.

This was the mark ????????????‍♂️

Do better, everyone. pic.twitter.com/IS4PnmFAkq

— José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023