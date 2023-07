“Non avrei mai pensato di scriverlo: rispetto alla gestione Raggi Roma è ulteriormente peggiorata ed è innegabile che i media siano con Gualtieri molto ma molto più clementi”. Se qualcuno non conoscesse l’autore di questo tweet, con ogni probabilità non lo indovinerebbe mai. A scriverlo è infatti stato uno dei più insospettabili, perché tra i maggiori critici dell’ex sindaca M5s. E invece, ora, Carlo Calenda in qualche maniera rivaluta l’amministrazione della prima sindaca donna della Capitale.

L’occasione arriva da un guasto mattutino lungo la linea A della metropolitana di Roma che ha determinato ritardi e problemi al servizio di trasporto nella Capitale. L’ultima tegola per il sindaco Pd è diventato un mezzo d’attacco per Calenda. Il suo tweet al vetriolo non è passato inosservato e in molti tra i commentatori hanno condiviso la sua posizione.

Qualcuno però gli ha ricordato la questione termovalorizzatore, difeso da Gualtieri e osteggiato da Raggi. Non abbastanza per far cambiare idea al leader di Azione, che sfidò entrambi alle amministrative rimanendo però escluso dal ballottaggio: “Capirai, parli con uno che è andato in giro a visitare e promuovere i termovalorizzatori in tutta Italia – risponde Calenda – Aggiungo anche contro Gualtieri che in campagna elettorale non lo riteneva necessario. Ma non possiamo morire nel degrado in attesa del termovalorizzatore”.