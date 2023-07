Il cadavere rinvenuto nella giornata di martedì 18 luglio a Milano, nel bacino di Cava Ongari, all’interno del Parco delle Cave, è quasi sicuramente quello di Luis Alberto Ochoa Duenas, un 20enne peruviano di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 14 luglio alla stazione dei carabinieri di Milano Moscova. Secondo quanto riportato da MilanoToday, il ritrovamento del cadavere è stato reso possibile dopo che un passante, in transito da via Caldera, ha notato qualcosa in acqua e allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza che sono riusciti a riportare il corpo in superficie.

Nella serata è arrivata una svolta inattesa. Un cittadino peruviano 32enne, zio del ragazzo scomparso, si è messo in contatto con i militari del nucleo operativo della compagnia porta Magenta raccontando che martedì 11 luglio, visto il gran caldo, era andato in compagnia del nipote Luis Alberto a fare un bagno in un laghetto simile, secondo la descrizione fornita, a quello del Parco delle Cave dove è stato ritrovato il corpo del ragazzo. Il suo racconto è poi proseguito spiegando che il ventenne è annegato durante il bagno a causa della sua incapacità di nuotare. Incalzato dai carabinieri, lo zio ha poi dichiarato di aver scelto di non raccontare nulla fino alla tarda serata di martedì poiché spaventato dalla possibile reazione che i familiari del giovane avrebbero avuto alla notizia della sua morte.

Secondo i primi rilevamenti, sono risultati compatibili i capi d’abbigliamento indossati da Luis Alberto Ochoa Duenas al momento della scomparsa con quelli del cadavere. Nelle ore successive sarà effettuata sul corpo l’autopsia e, attraverso un esame di comparazione del Dna, si potrà confermare se si tratta del 20enne scomparso. Luis Alberto Ochoa Duenas era arrivato in Italia soltanto tre mesi fa e aveva cominciato a lavorare per sostenere economicamente la famiglia rimasta in Perù.