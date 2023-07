Una bambina di sei anni di origini ucraine, arrivata l’anno scorso in Basilicata insieme alla madre per scappare dal conflitto scoppiato con l’invasione russa decisa da Vladimir Putin, è morta all’ospedale San Carlo di Potenza dopo essere stata investita da un’auto nel Rione Lucania. Stando alla ricostruzione, la bimba è stata travolta dal veicolo mentre giocava a bordo di un monopattino fuori casa. Secondo quanto raccontato da Today, alla guida dell’auto c’era una donna, che si è fermata per prestare soccorso e non è risultata positiva né al test alcolemico né a quello relativo alle sostanze stupefacenti.

Fin da subito le condizioni della piccola sono apparse disperate a causa della gravità delle ferite riportate e, dopo il trasporto in codice rosso all’ospedale, la bambina ucraina è morta. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso così il suo cordoglio: “La tragedia accaduta a Potenza e che ha visto come vittima una bimba ucraina ci lascia sbigottiti tutti. A nome della giunta regionale, i miei pensieri e la mia vicinanza alla famiglia”.