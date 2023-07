Del salario minimo “è giusto che se ne parli”, ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein in uscita del pre-vertice dei socialisti europei e sudamericani. “3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano e il governo Meloni non può girare la faccia dall’altra parte. Noi continueremo a parlarne e non molleremo di un centimetro”, ha concluso.