Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sul salario minimo: “Questa è una battaglia sacrosanta a tutela dei lavoratori. Mutuo e affitti sono alle stelle, la pace fiscale è un condono tombale è solo campagna elettorale per strappare voti alla sua vera avversaria, la Meloni. Questo governo non fa nulla se non una ipocrita card che dice cosa comprare al costo di un euro al giorno. Atteggiamento vergognoso verso chi è in difficoltà”.

