Al vertice erano convocati 48 Paesi di Europa, Caribe e America Latina. Tutti a Bruxelles per discutere di piani di sviluppo che vanno “dall’idrogeno pulito alle materie prime essenziali, dall’espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni fino alla produzione dei più avanzati vaccini mRna alle materie prime”. Ma nel corso del Celac, durato il 17 e il 18 luglio, diversi capi di Stato hanno deciso di lasciare l’Europa Building, sede del Consiglio europeo: oltre a Giorgia Meloni, se ne sono andati l’olandese Mark Rutte e il francese Emmanuel Macron. Ma non sono stati gli unici. Il terreno più divisivo è stato l’Ucraina, e l’assenza di una dichiarazione congiunta finale condivisa a causa dell’opposizione del Nicaragua. Il problema, spiega una fonte diplomatica europea, non sarebbe solo Managua, ma anche il fatto che né la Polonia né i Paesi Baltici fossero disposti ad accettare un testo che non contenesse una esplicita “condanna” della guerra condotta dalla Russia contro l’Ucraina. Alla fine non ha prevalso la parola “condanna” sulla “profonda preoccupazione”, mentre c’è il riferimento della guerra “contro” l’Ucraina, invece della dicitura “in Ucraina”.

“Ho sentito qui diversi parlare di pace – ha detto Meloni intervenendo alla Plenaria del summit -. Penso però che dobbiamo dare alle parole il giusto significato che hanno: la parola pace non può essere confusa con la parola invasione, perché pace e invasione sono due concetti molto diversi, su questo bisogna essere franchi. E se qualcuno ritiene di poter confondere queste due parole non si rende conto che un mondo nel quale non dovesse più esistere il diritto internazionale non sarà mai un mondo di pace”. Il presidente francese Emmanuel Macron in merito alla questione ucraina ha dichiarato, a margine del vertice, che “quello è chiaro è che tutti i membri Ue sono molto allineati e tutti i membri del Celac sono allineati tranne il Nicaragua“. Macron ha poi precisato che il Nicaragua “è stato riluttante, per usare un eufemismo, a firmare il testo così come appare nelle nostre conclusioni”, ma che allo stesso tempo “c’è stato un vero e proprio allineamento sul testo sull’Ucraina che stiamo proponendo e quindi le discussioni saranno formalmente finalizzate”.

Al di là della questione Ucraina, il presidente pro tempore del Celac Ralph Gonsalves, primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, nella conferenza stampa al termine del vertice con l’Ue, ha sottolineato che la dichiarazione finale del vertice è stata problematica. “Non tutti hanno ottenuto il linguaggio che volevano. Ci si aspettava che ci sarebbero stati dei disaccordi ed è stato difficile ottenere la dichiarazione, ma siamo arrivati a questo punto specifico”, ha detto. Nella dichiarazione ci sono “questioni sul cambiamento climatico, sulla riforma del sistema finanziario internazionale, sulla protezione dello sviluppo inclusivo” oltre a questioni come “eredità storiche” come la “schiavitù e la tratta degli schiavi, l’embargo contro Cuba o la difesa e la promozione del diritto internazionale, i precetti fondamentali della Carta delle Nazioni Unite resi concreti”. Per quanto riguarda il Mercosur, altro tema in discussione nell’ambito del vertice, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ha fatto sapere di “aver già discusso l’agenda del Mercosur e l’abbiamo inviata ai presidenti del blocco. Non se ne parlerà qui perché non è la Celac che deve fare l’accordo, è solo il Mercosur“.